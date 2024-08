De unde provine și ce înseamnă numele Slavici

22:10

„Noaptea Masacrului” / “Night of The Hunted”, un thriller intens care explorează limitele supraviețuirii într-o confruntare sângeroasă dintre o femeie aflată într-o situație disperată și un lunetist fără milă, are premiera în cinematografe vineri, 30 august. În „Noaptea Masacrului”, oricine poate fi o țintă.