Internaționalul român are oferta pe masă » Maribor așteaptă răspunsul

Gabriela Ruse (26 de ani, locul 122 WTA) a reușit o victorie uriașă în turul 2 la US Open, eliminând-o pe Barbora Krejcikova (28 de ani, locul 8 WTA), câștigătoarea de la Wimbledon, dublă campioană de Grand Slam la simplu.Gabriela Ruse, singura jucătoare din România prezentă în turul 2 la US Open, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian fiind eliminate în prima rundă, își continuă parcursul la New York. ...