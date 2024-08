VIDEO » Imagini cu noul autocar al celor de la Rapid București

17:10

Cristiano Ronaldo a dezvăluit că vrea să ajungă la 1000 de goluri, și să fie primul care atinge această realizare având și „dovezi”, toate golurile sale fiind filmate. „Mai întâi vreau să ajung la 900 de goluri, apoi la 1.000. Dar cu o diferenţă: toate golurile mele sunt filmate, am dovezi”, a declarat starul portughez.La 39 de ani, Ronaldo nu are de gând să încetineascăCristiano Ronaldo, ajuns la 39 de ani, nu are de gând să „calce frâna”. ...