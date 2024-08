Rafa, o cățelușă de la Adăpostul Speranța, își caută stăpân. Are 2 luni și e foarte prietenoasă

O cățelușă de la Adăpostul Speranța își caută stăpân. Rafa are două luni, este foarte prietenoasă și mai are doi frați, Novak și Roger.[EMBED_210357]Rafa are doar două luni și cei de la adăpost spu...

