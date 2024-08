Dan Șucu, achiziție de lux pentru Marius Șumudică

10:10

Eliminare-șoc pentru Carlos Alcaraz la US Open. Locul 3 mondial a fost învins în turul 2 de Botic van de Zandschulp, 1-6, 5-7, 4-6.Surpriză colosală la New York. Carlos Alcaraz, semifinalist la US Open anul trecut și câștigător al turneului american de Grand Slam în 2022, a părăsit ediția din acest an încă din turul 2. Și nu oricum, ci eliminat de locul 74 mondial, olandezul Botic van de Zandschulp, în vârstă de 28 de ani. ...