Moscova se joacă cu focul: Putin va vizita Mongolia, stat membru al Curții Penale Internaționale

06:10

Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Faptul că Republica Costa Rica este în primele destinații turistice din lume este știut. Faptul că este unul din puținele locuri exotice preferate de bogații lumii este știut mai puțin. Ba chiar pe pagina mea personală am avut discuții mai tari pe acest subiect. Am povestit cu ceva ani în urmă că Brad Pitt, Angelina Jolie și cei trei copii ai lor au petrecut Crăciunul într-o locație din Costa Rica, lucru care m-a ajutat în intenția mea de a convinge că aici vin și oameni foarte bogați, dar și extraordinar de pretențioși. Că mulți din ei vin aici în detrimentul altor locuri vestite și foarte cunoscute cunoscute, mai ales din Europa. Și totuși au fost cititori care nu au fost prea convinși de spusele mele.