Cum să cucerești o femeie născută în zodia Fecioarei

Asociația Culturală Manekino, în colaborare cu Galeria e Bregdetit, co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional prezintă Fluctuații în ritmul valurilor / Variations in the Rhythm of Waves, o expoziție itinerantă alcătuită din patru lucrări artistice noi, care își au originea în explorările și cercetările inițiate de cei patru artiști/artiste internaționali/e, în timpul celei de-a doua ediții de rezidență artistică Off Season (1-21 mai 2023), pe litoralul albanez: Abi Shehu - seria de fotografii Ritournelle of Narta (AL), Lori Lako - instalația video Body of Water (AL), Jasmina Al-Qaisi - liman de flux radio care păsări/ cilët zogj (DE/RO), Enric Fort Ballester - instalație murală Rising (DE/ES).