Ce o așteaptă pe FCSB? Mișcări spectaculoase de trupe la United, în ultima zi din mercato: transfer de 50 de milioane de euro + o plecare importantă

21:20

Gabriela Ruse a fost învinsă dramatic de Paula Badosa în turul al treilea de la US Open, în trei seturi, scor 6-4, 1-6, 6-7 (8). Cu toate acestea, sportiva română are motive de bucurie. La finalul turneului de Grand Slam din Statele Unite, românca va urca de pe locul 122 WTA până pe poziția a 97-a în clasamentul mondial. În plus, românca a părăsit competiția cu fruntea sus. ...