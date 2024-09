„Aurul Parmei! Românii au respins ofertele venite din patru zări pentru a rămâne în topul fotbalului european”. Dennis Man a fost ales în echipa-tip a stagiunii în Serie A

11:30

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat că l-a transferat pe Mihai Popescu, fundașul central de la Farul.Becali a anunțat și cifrele transferului. I-a dat lui Gică Hagi 250.000 de euro pentru fundașul de 31 de ani. Deși e stoper la bază, el a fost folosit apărător dreapta la Farul.Gigi Becali: „L-am luat pe Mihai Popescu”„L-am luat pe Popescu astăzi. Un an plus un an are contractul. Am dat 250.000 de euro. El are salariu de 15.000 de euro pe lună. ...