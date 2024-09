Talibanii le-au interzis femeilor afgane să vorbească sau să cânte în public

17:40

Asociația Pentru Teatru și Carte (PETEC) și compania Echo Echo Dance Theater din Irlanda de Nord prezintă co-producția internațională All in Good Time, ce a rezultat în urma procesului de cercetare și creație din cadrul proiectului No reason to dance?- poetici ale apropierii și care se va putea vedea în luna septembrie în Chișinău la Teatrul Eugene Ionesco (7 septembrie, ora 19:00), în Iași la Casa Muzeelor (18 septembrie, ora 19:00) și în București la Centrul Național al Dansului (26 septembrie, ora 19:30).