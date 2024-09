Chiar de ziua Științei, o legendă a Craiovei Maxima transmite un mesaj clar lui Rotaru și Mititelu: „Au divizat orașul!”

13:10

Suedezul Per Johansson (53 de ani) și-a anunțat demisia din funcția de selecționer al naționalei Țărilor de Jos.Antrenorul suedez va rămâne în poziția de antrenor principal la Gyor, echipă cu care are contract până în 2026 și cu care a câștigat Liga Campionilor. Per Johansson rămâne doar la Gyor!Per Johansson conducea naționala Olandei din 2022 și formația s-a clasat pe locul 6 la Campionatul European din 2022 și pe 5 la Campionatul Mondial din 2023. ...