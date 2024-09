Regatul Unit va livra sute de sisteme de rachete către Ucraina

06:30

Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Încă primesc mesaje de la cititori fideli care se referă la modul în care poți fi în același timp la serviciu într-o mare fabrică, dar să ai și propria ta fermă, care îți este și locuință. Am primit și primesc mesaje chiar de la români stabiliți în Statele Unite. De aceea doresc să continui cu un lucru de care am fost chiar eu interesat.