Nume uriașe la meciul de retragere al Mihai Roman » Interviu de impact cu internționalul trecut pe la FCSB și Rapid: „M-au prins sub un camion în Belgia și trimis acasă!”

09:30

Jessica Pegula (30 de ani, locul 6 WTA) - Aryna Sabalenka (26 de ani, 2 WTA) este finala US Open 2024!Noaptea trecută, la New York s-au disputat semifinalele US Open 2024. În prima semifinală s-au înfruntat Emma Navarro (12 WTA) și Aryna Sabalenka, cu locul 2 mondial impunându-se în minimum de seturi, 6-3, 7-6 (2), după 92 de minute de joc. ...