„Mi-a dat cineva «somn», e o plăcere! Am experimentat” » Pasiunea fascinantă a controversatului Vladimir Nabokov pentru fotbal și box: „Sunt vulturul singuratic din poartă, resping un șut fulgerător”

Jannik Sinner (23 de ani, numărul 1 ATP) s-a calificat în finala de la US Open, după victoria cu 7-5, 7-6 (3), 6-2 asupra britanicului Jack Draper (22 de ani, locul 25 ATP). Italianul a început turneul sub apăsarea controverselor rezultate din cazul său de dopaj cu clostebol.Liderul ATP, Jannik Sinner, va disputa duminică, 8 septembrie, la US Open, a doua sa finală de Grand Slam, după triumful de la Australian Open din luna ianuarie. ...