Match Preview România - Lituania » Etapa 2 din Liga Națiunilor

Omar El Sawy (20 de ani), mijlocașul ofensiv de la Rapid, a fost împrumutat timp de un an la Sepsi Sf. Gheorghe.Adus în urmă cu un an de la Csikszereda, El Sawy nu s-a impus la Rapid. Tocmai din acest motiv, el a fost trimis la Sepsi pentru a prinde minute.Mijlocașul ofensiv a semnat deja cu echipa covăsneană pe un an și va juca sub formă de împrumut la Sepsi, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, informația fiind confirmată și de sursele GSP. ...