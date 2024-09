Ajutor pentru mamele care nasc gemeni sau tripleți: bonă plătită de stat sau concediu simultan pentru ambii părinți

06:50

În „The Little Book of Big Dividends: A Safe Formula for Guaranteed Returns” - carte care are o prefață semnată de Terry Savage, celebră pentru „The Savage Truth on Money” - Charles B. Carlson vorbește despre o cu totul altă abordare a pieței de capital. Editor al publicației DRIP Investor, autor al bestsellerului „Buying Stocks without a Broker” și CEO al Horizon Investment Services LLC, Carlson susține și demonstrează că este mai profitabil și mai sigur să câștigi la Bursă din dividendele plătite de companiile listate pe baza profiturilor decât din aprecierea acțiunilor acestora.