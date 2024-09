Patti Scialfa, soţia lui Bruce Springsteen, are leucemie. „Este noua mea rutină zilnică de acum înainte”

Muziciana Patti Scialfa, soţia lui Bruce Springsteen, a dezvăluit în documentarul „Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band”, care a avut premiera duminică seara la Festivalul de la Toronto, că are leucemie.

