SUA, Franţa şi Germania anunţă noi sancţiuni împotriva Iranului, pe care-l acuză de livrarea unor rachete balistice Rusiei

Presa din Ucraina: "România nu are un concurent real în această grupă" Presa din Ucraina o consideră deja pe România câștigătoarea grupei 2 a Ligii C din Nations League. Football24 descrie naționala noastră drept "coșmarul echipei lui Rebrov", făcând referire la ceea ce s-a întâmplat în grupa de la EURO 2024, unde România a spulberat Ucraina, 3-0. "Coșmarul echipei lui Rebrov, România, are deja punctaj maxim cu noul selecționer. Mircea Lucescu a reușit să revigoreze echipa într-un meci cu Lituan...