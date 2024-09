Zeyla Tomlyn, artista care a lucrat cu Bobby McFerrin și a învățat orchestrație vocală de la Alicia Keys, aduce tehnica „circle singing” la UNFINISHED

I sing, I dance, and so I am - asta spune artista Zeyla Tomlyn despre sine. Zeyla Tomlyn, cântăreață, compozitoare, producătoare, songwriter și Sound Healing Practitioner, pasionată de frumusețea și misterele universului, vine la UNFINISHED (27-29 Septembrie) pentru a susține un workshop participativ bazat pe tehnica circle singing, dezvoltată de Bobby McFerrin (Don’t Worry, be Happy). Artista a adăugat acestei tehnici propriile sale elemente, cum ar fi scrierea de versuri spontane, dans liber, momente de sound healing și jocuri de cuvinte.

