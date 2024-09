Premieră. Echipa de Cupa Davis a României întâlnește China

06:30

Dragii mei cu jurnalul sub braț. Revin la un subiect care este din nou prezent în discuțiile publice: a purta uniforma școlară sau nu. Noi am scris la jumătatea lunii iulie despre uniforma școlară în Costa Rica. Cititorii mei dragi m-au rugat să scriu și despre România. Am văzut toate discuțiile mai ales ale politicienilor, dar știți, nu este treaba noastră ce spun politicienii.