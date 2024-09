Mircea Lucescu, devastat de moartea lui Gigi Mulțescu: „A fost un deschizător de drumuri, a lăsat o amprentă specială. Dumnezeu să-l odihnească!”

14:10

Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaijanului are loc acum, cursa fiind în format liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Antena 1 și AntenaPLAY.Pentru al patrulea an consecutiv, Charles Leclerc a plecat din pole-position, fiind urmat de Oscar Piastri, Carlos Sainz, George Russell și Max Verstappen. Circuitul stradal din Baku are un tur de puțin peste șase kilometri, al patrulea cel mai lung circuit din calendarul pentru 2024, după Spa, Jeddah și Las Vegas. ...