Cum păstrăm cartofii, ca să reziste până la șase luni fără să se strice

Cine vede titlul cărții lui Pat Dorsey, „The Little Book That Builds Wealth: The Knockout Formula for Finding Great Investments”, se gândește la formula trăsnet pentru a găsi oportunități excelente de investiții ca la o rețetă magică de îmbogățire pe care, din nu se știe ce elan filantropic, analistul financiar a decis să o împărtășească lumii mai degrabă decât să o aplice în interes propriu.