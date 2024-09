Cum vrea Ciolacu să-i aducă înapoi în țară pe românii plecați în străinătate. „Cea mai mare lovitură ar fi plecarea fiului meu”

„Eu am avut acest of, eu am vorbit cu fiul meu, i-am zis «măi, când termini facultatea, ai vrea să pleci?» La început a existat această discuție și pe urmă sper să nu facă... nu cred că e ceva ce m-ar...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3