Antrenorul din Liga Campionilor, moment amuzant: „Competiția se oprește acum, jucăm cu Bayern Munchen în finală!”

Conducerea lui Manchester United are în plan construirea unei noi arene în valoare de 2 miliarde de lire sterline, care va avea capacitatea de 100.000 de locuri.Deși suporterii „diavolilor roșii” își doresc renovarea lui Old Trafford, acționarul minoritar Sir Jim Ratcliffe își dorește construirea unei noi arene. Old Trafford a fost afectat în ultimii ani, având deseori cu acoperișul. ...