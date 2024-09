Se apropie echinocțiul. Când începe toamna astronomică 2024

06:00

Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Am ajuns din nou în America. După ce am zăbovit în Costa Rica și am asistat la Sărbătorirea Zilei Naționale, fără tropăit de bocanci, zornăit de șenile și uniforme militare, am revenit în America. De la aeroport m-a frapat că pe zi ce trece fețele oamenilor sunt tot mai preocupate, uneori chiar supărate.