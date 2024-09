Echipa lui Cosmin Contra a pierdut din nou » Niță a primit 4 goluri!

18:20

Nelu Varga, patronul de la CFR Cluj, a ținut să dea asigurări că echipa ardeleană nu va intra în insolvență, deși el are datorii de 60 de milioane de euro la un om de afaceri neamț.În plus, CFR Cluj are datorii de 35 de milioane la Varga. Însă patronul echipei din Gruia anunță că nu există vreo problemă la club. Scadența datoriei de 60 de milioane de euro la Abris Lelbach era în 2018. ...