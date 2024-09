Kopic, prima reacție după Oțelul - Dinamo: „Trebuie să supraviețuim” + „Încă aștept jucători”

Oțelul - Dinamo 1-1. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a analizat remiza obținută la Galați.Croatul crede că rezultatul e unul corect și e mulțumit de remiza obținută, în contextul accidentărilor din lotul lui Dinamo, care nu a avut 7 titulari la dispoziție la Galați.Zeljko Kopic: „Trebuie să supraviețuim acestei perioade”„A fost un meci interesant, cu multă intensitate. În prima parte am fost dominați, deși am făcut un pressing bun și am marcat. ...

