Juventus - Napoli, duelul zilei în Serie A » Echipe probabile + cele mai tari cote

Oțelul - Dinamo 1-1. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a analizat remiza obținută la Galați.Croatul crede că rezultatul e unul corect și e mulțumit de remiza obținută, în contextul accidentărilor din lotul lui Dinamo, care nu a avut 7 titulari la dispoziție la Galați.Zeljko Kopic: „Trebuie să supraviețuim acestei perioade”„A fost un meci interesant, cu multă intensitate. În prima parte am fost dominați, deși am făcut un pressing bun și am marcat. ...