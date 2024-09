Conflictul dintre Israel și Hezbollah: Cele două lucruri pe care nu și le dorește Iranul. Anunț categoric al Teheranului

09:30

A început "Săptămâna Europeană a Sportului Școlar", ocazie cu care în zeci de țări sunt puse la cale evenimente care promovează mișcarea.În tot acest timp, în România, infrastructura sportivă școlară este deficitară, după cum spun, cu amărăciune, profesorii și elevii.De pildă, mii de unități de învățământ nu au sală de sport, iar copiii se adună în spații improvizate pentru ora de educație fizică.Pentru a marca "Săptămâna Europeană a Sportului Școlar", aproape 300 de elevi de la Colegiul "Vasile Alecsandri" din Iași au facut, luni, mișcare pe terenul de sport. Dar asta numai pentru că vremea le-a permis.Răzvan Zaharia, elev cu tricou alb: "Iarna facem într-o sală de curs fără mese, dar este greu cu 25 de elevi să încăpem toți".Tudor Pintilie, elev cu tricou albastru: "Nu avem vestiare, nu avem săli de sport, nu avem un teren modern, jucăm aici".Când temperaturile scad, la ora de educație fizică și sport, copiii sunt înghesuiți într-o sală de curs obișnuită.Constantin Cotea, profesor de educație fizică și sport: "Nu putem face multe aici, doar câteva exerciții de forță și gimnastică acrobatică. Lecția are foarte mult de suferit, fiecare își așteaptă rândul să lucreze, e greu. De joc sportiv nu se poate discuta și de alte sporturi care se fac în sală, sunt straine de noi în perioada iernii".Andrei Dorofte, profesor de educație fizică și sport: "Mișcarea ar trebui să fie un mod de viață pentru tineri, ajută la prevenirea bolilor, la starea de sănătate, dezvoltare fizică armonioasă. Iarna suntem două clase simultan, o clasă rămâne în clasă, jucăm șah, static, și o clasă vine aici și face ora de educație fizică".De-a lungul timpului au existat diferite proiecte pentru o sala de sport.Ghoerghiță Nistor, director Colegiul "Vasile Alecsandri" Iași: "Ultima dată a fost pe lista CNI. Sala de sport era înaltă, făcută la suprafață, având în vedere că noi avem biserica și monumentele istorice în jur, nu ne-a aprobat comisia de monumente".Potrivit Institutului Național de Statistică, din cele 7.100 de scoli din țară, doar 5.600 au teren de sport si numai 4.600 - o sală de sport.Mihaela Nabăr, președinte World Vision România: "Sunt săli in care iarna este extrem de frig, vara este extrem de cald. Sunt săli care favorizeaza aparitia unor accidente. Profesorii înșiși spun că le este teamă să ducă copii acolo, pentru că unele dintre ele arată mai rău decât acum 20 de ani".Săptămâna Europeană a Sportului Scolar are loc în fiecare an la final de septembrie.