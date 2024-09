Mihaela Cambei, vicecampioana olimpică, și-a spus povestea la „Prietenii lui Ovidiu”: „Merg machiată inclusiv la antrenamente, iar asta m-a ajutat!” + Fotbalistul preferat: „Îmi place nebunia lui”

16:00

Paul Pîrvulescu, 36 de ani, a fost invitat, azi, la GSP Live și a vorbit inclusiv despre episodul din 2020, când a fost suspendat provizoriu pentru doping.„Eu la FCSB n-am făcut ozonoterapie. Am făcut în altă parte, dar nu la Steaua, am făcut la o altă echipă din ţară. Când făceam ozonoterapie, a doua zi mă simţeam rău. Apoi, în următoarea zi eram OK. Nu pot să spun unde am făcut, la ce echipă, pentru că aş pune doctorul de acolo într-o situaţie delicată. ...