Industria alimentară din România, dependentă de muncitori necalificați: 75% din forța de muncă are doar 8 clase

Preşedintele român Klaus Iohannis a avut miercuri, la New York, o întâlnire cu premierul armean Nikol Paşinian, pe marginea Adunării Generale a ONU, cu care a discutat, printre altele, despre stabilitatea regională şi securitate. „Astăzi, pe marginea #UNGA 79 de la New York, am avut o întâlnire foarte bună cu premierul armean Nikol Paşinian, cu […]