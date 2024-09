(P) Golden Legends in concert, un eveniment de neuitat! Peste 1000 de căsătorii pe piesele legendarei CC Catch!

CC Catch, regina muzicii pop din anii '80, va urca pe scenă alături de îndrăgiții Bad Boys Blue pentru a vă oferi o seară de neuitat. De la hiturile „Strangers By Night” și „Cause You Are Young” până la „I Can Lose My Heart Tonight” și „You're A Woman”, fiecare notă interpretată live va reînvia amintiri frumoase și va trezi emoții puternice.

