O răsturnare de situație: după luni de luptă dură, comandourile ucrainene au eliberat o fortăreață din est - VIDEO

David Bangoole a strânit numeroase controverse, ținând cont că vârsta sa nu pare să corespundă cu aspectul său fizic. Wakiso Giants este o formație din prima ligă din Uganda, iar transferul jucătorului a stârnit numeroase comentarii pe rețelele de socializare, ținând cont că arată mult mai bătrân decât cei 26 de ani pe care susține că îi are. "Poate are 62, nu 26", "Eu am 8 ani dacă el are 26", "Cum și-a calculat vârsta?" sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe rețelele de socializare....