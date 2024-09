Rezultate Norofert S1 2024: Cifra de afaceri de 21 milioane lei și profit net de 1,85 milioane de lei, susținute de activitatea fermei și primele rezultate financiare pe piața din SUA

12:30

Cei mai bine plătiți români rămân cei din industria IT. De la an la an, companiile din România alocă tot mai multe resurse financiare pentru plata angajaților. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în 2023 câștigul salarial mediu a crescut cu 15% față de 2022. Această creștere este atribuită în mare parte majorărilor