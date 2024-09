Rezultate Loto 26 septembrie 2024. Report cumulat la Noroc de peste 2,02 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică

15:50

CC Catch, regina muzicii pop din anii '80, va urca pe scenă alături de îndrăgiții Bad Boys Blue pentru a vă oferi o seară de neuitat. De la hiturile „Strangers By Night” și „Cause You Are Young” până la „I Can Lose My Heart Tonight” și „You're A Woman”, fiecare notă interpretată live va reînvia amintiri frumoase și va trezi emoții puternice.