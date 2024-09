Cum l-a ratat Manchester United „la mustață” pe Toni Kroos: „Din cauza lui nu m-am dus”

14:10

Dinamo are una dintre cele mai tari ofensive din Superligă, dar nu are niciun gol marcat cu capul în primele zece etape! Este un capitol la care „câinii” suferă de mai multă vreme, a reușit doar trei goluri din astfel de situații în tot sezonul precedentDinamo are meci diseară la „Arcul de Triumf”, de la ora 21:00, contra celor de la FC Botoșani. Se duelează locul 3 din clasament cu formația de pe penultima poziție a Superligii. ...