Atmosfera efervescentă de la Teatrul EXCELSIOR continuă cu două noi premiere

Pentru o singură față de masă, pe care a cumpărat-o direct, fără licitație, la mijlocul lunii martie a acestui an, Administrația Prezidențială a plătit nu mai puțin de 54.000 de lei cu tot cu TVA. Furnizorul este o companie din București care a livrat către o unitate militară a Serviciului Român de Informații atât fețe de masă, perdele, draperii, fețe de pernă, prosoape și lenjerii de pat. Apoi, la începutul lunii aprilie a acestui an, Administrația Prezidențială a mai cumpărat, tot în mod direct, lucrări de extindere și amenajare a unui grup sanitar, în incinta Corpului C4 de la Palatul Cotroceni, pentru care a plătit 85.000 de lei cu TVA, bani cu care s-ar putea achiziționa un autoturism nou-nouț sau, în anumite zone din România, chiar două gospodării în mediul rural. De la începutul acestui an, Administrația Prezidențială a făcut astfel de cumpărături faraonice a căror valoare totală se ridică la un milion de euro.