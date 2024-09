Cât va costa o locuință până la iarnă. Se anunță scumpiri majore pe piața imobiliară din România.

07:30

Sectorul IT De la începutul anului și până acum, aproape 20.000 de joburi noi au fost scoase în piață în sectorul IT, în scădere cu aproximativ 15% față de aceeași perioadă a anului trecut, anunță platforma de recrutare eJobs. Aplicările, în schimb, au rămas foarte aproape de nivelul aferent perioadei ianuarie – septembrie 2024. Au […] Articolul eJobs: IT-ul, domeniul în care așteptările salariale au crescut cel mai mult în ultimul an apare prima dată în Money.ro.