Capacul din buzunar i-a adus victoria în cel mai important concurs al său!

08:30

Aproape toată ţara se află, duminică, sub avertizare Cod galben de ploi şi intensificări ale vântului, în timp ce în nordul şi estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei şi în sudul Transilvaniei e Cod portocaliu, fiind aşteptate ploi abundente. În acelaşi timp, vremea se răceşte accentuat. Hidrologii avertizează şi ei privind producerea