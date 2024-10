Greva docherilor din SUA lovește grav industria auto europeană

06:30

Inflația din zona euro Inflaţia în zona euro a scăzut în septembrie sub 2%, pentru prima dată de la mijlocul anului 2021, întărind posibilitatea ca Banca Centrală Europeană (BCE) să reducă dobânzile luna aceasta, în condiţiile în care lupta de trei ani pentru a ţine preţurile sub control se apropie de final, transmite Reuters. Datele […]