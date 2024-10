Ce spune ora la care te TREZEȘTI în timpul nopții despre problemele tale. ATENȚIE mare după ora 3!

09:45

În acest an, 2024, "Struguritul", această tradiție cu totul specială ce are loc în inima Domeniilor Sâmburești, aniversează a X-a ediție. Toamnă de toamnă, timp de 10 ani, în luna septembrie, copiii și părinții lor deopotrivă au sărbătorit recolta de struguri, printre viile coapte ale dealurilor Sâmbureștiului. În acest an, până la 300 de persoane, numărându-se părinți, săteni, colaboratori și salariați ai grupului Valvis Holding, au participat, iar 120 au fost copii.