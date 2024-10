VIDEO Procesul „mercenarului” american de 72 de ani, desfășurat în secret în Rusia

16:30

15 persoane au fost puse sub acuzare de procurorii şi poliţiştii bucureşteni într-un dosar de evaziune fiscală, în formă agravată şi continuată. În acest dosar a fost începută urmărirea penală, încă din luna martie a acestui an, faţă de patru persoane fizice. Prejudiciul estimat de anchetatori depăşeşte 13 milioane de lei, fiind puse sub sechestru […]