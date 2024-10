Programul „Prima Investiție”: 250.000 de euro de la stat, pentru românii care se întorc în țară și își deschid afacere în țară

00:10

Cinci dintre candidații anunțați la alegerile prezidențiale și-au înregistrat, până la începutul acestei săptămâni, dosarele la Biroul Electoral Central, iar alți doi s-au prezentat, în cursul zilei de ieri, la sediul Biroului Electoral Central pentru același motiv. Dintre cei care au devenit, cu acte în regulă, prezidențiabili, aflăm că George Simion a încasat un dar de botez de 60.000 de euro. Nicolae Ciucă a cumulat, în 2023, un salariu de premier, cu o leafă de președinte al Senatului și cu o pensie militară, ajungând la venituri de 433.245 de lei pe an. Kelemen Hunor câștigă, împreună cu soția sa, 360.759 de lei pe an de la UDMR și a menționat, în 2024, o leafă de vicepremier, deși nu mai lucrează pentru Guvern de la sfârșitul anului 2021. Elena Lasconi și-a anonimizat în declarația de avere numele soțului, angajat de USR pe un post de consilier la Camera Deputaților. Iar premierul propus în 2020 de către AUR, Călin Georgescu, a devenit candidat independent, cu o declarație de avere din care rezultă că, în ultimul an fiscal, a încasat 6.000 de lei pe lună, dar a reușit să economisească în depozite bancare 264.000 de euro.