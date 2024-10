Ateliere de robotică distractivă pentru cei mici la Muzeul Antipa

10:20

Institutul Cervantes din București organizează în cadrul ediției din acest an a Festivalului de Arhitectură Archy Fest o expoziție specială dedicată creației feminine în arhitectura spaniolă actuală. Sub motto-ul „Arhitectură și feminism. Fără început și fără sfârșit”, vor fi expuse 8 lucrări în holul din fața Sălii Frescelor, et. 1, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București.