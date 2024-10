Jocul Săptămânii este FC25, fostul FIFA. Care sunt cele mai noi funcții și cu ce schimbări vine

Este acea perioadă din an când vedem ce mai are nou FIFA - în primul rând e al doilea an în care nu se mai numește așa, ci FC25. În al doilea rând, haideți să-l jucăm și să vedem dacă merită cei 390 de lei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro