Criza din Orientul Mijlociu scumpește petrolul

11:20

Anunțul ministrului Energiei România este în mijlocul unei revoluţii energetice şi am ajuns la peste 13 miliarde de euro fonduri nerambursabile, pe care am reuşit să le atragem, iar undeva la 10 miliarde sunt deja la lucru în piaţă, a declarat, joi, într-o conferinţă de specialitate, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „Dacă anul trecut am cântat […] Articolul Burduja: „România este în mijlocul unei revoluţii energetice” apare prima dată în Money.ro.