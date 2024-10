Poveste cu final fericit în Capitală. Un bărbat care a vrut să se arunce de la etaj a fost salvat de polițiști

23:10

Marcând împlinirea unui an de la atacurile teroriste asupra așezărilor israeliene din apropierea Fâșiei Gaza, care au avut loc la data de 7 octombrie 2023, Institutul Cultural Român de la Tel Aviv – împreună cu Muzeul Janco-Dada și cu Institutul Francez din Tel Aviv – organizează proiectul expozițional „Voice of the People / Jurnal de război”. Expoziția colectivă a membrilor coloniei de artiști înființată în localitatea Ein Hod din Israel de către Marcel Iancu, marele pictor, arhitect și eseist născut în România, conține lucrări inspirate din ororile acelei zile de 7 octombrie, precum și din ceea ce s-a întâmplat ulterior, pe parcursul unui întreg an de război.