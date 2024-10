Coșul minim de consum și salariul minim merg pe drumuri paralele: În România, statul încalcă de patru ani legea

07:30

Cartea lui Michael W. Covel: „The Little Book of Trading: Trend Following Strategy for Big Winnings” este o compilație care prezintă carierele mai multor traderi de succes de pe Wall Street, laolaltă cu metodele și strategiile lor de a obține profituri indiferent de tendințele piețelor. Covel este un autor american, antreprenor și regizor de film care a fondat în asociere, în 1996, TurtleTrader.com, resursă online extinsă ulterior în TrendFollowing.com, care vizează stilul de investiții cunoscut sub numele de urmărire a tendințelor, ce permite investitorilor să profite atât pe piețele ascendente, cât și pe cele descendente.