Moartea unui tânăr luat ostatic de Hamas a fost anunțată chiar în ziua în care se împlineşte un an de la răpirea lui

Forumul Familiilor Ostaticilor a anunţat luni moartea unui ostatic israelian, exact când se împlinește un an de când a fost răpit de teroriștii Hamas de la festivalul de muzică Nova, scrie The Times of...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3