Doi tineri care au vandalizat 23 de mașini în Cluj-Napoca, scutiți de pedeapsa cu închisoarea

MedLife Sibiu anunță organizarea celei de-a doua ediții a Conferinței Internaționale „Comprehensive Advancements in Research and Exchanges for Neuro-Oncology” (CARE4NEURO-ONCOLOGY), un eveniment dedicat inovațiilor recente în neuro-oncologie, ce se va desfășura în perioada 23-26 octombrie 2024